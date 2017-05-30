“Mira” ve “Akrep”… Bu iki dedektör köpek suçluların korkulu rüyası, güvenlik güçlerinin ise en büyük destekçisi…
Dedektör köpekler, Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor. Güvenlik güçleri ile terör ve narkotik operasyonlarında aktif rol alıyorlar.
Özel eğitimle bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirilmesinde, operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzemelerin bulunmasında büyük fayda sağlıyorlar. İdarecileri olan polis memurlarının onlara güveni tam.
Katıldıkları operasyonlarda, akla gelmeyecek yerlere gizlenen suç unsurlarını tespit ederek ele geçirilmesini sağlıyorlar. Hele bir de günündelerse, başarı katlanarak artıyor.
Mira, patlayıcı bulunan şüpheli paketi fark ettiğinde, sessizce oturuyor. Akrep ise pakette uyuşturucu ve silah fark ettiğinde, patileriyle şüpheli pakete vuruyor, idarecisinden gelecek komutu bekliyor.
Dedektör köpeklerin tayin ve emeklilik hakları da var. İdarecileri ile kurdukları sıra dışı dostluk ise oldukça dikkat çekiyor.
ulusalkanal.com.tr
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