Operasyona katılan polisler suikastçıyı neden öldürdüklerini anlattı

Dün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni öldüren suikastçı hakkında "Neden canlı yakalanmadı?" diye sormuştu.



Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın neden canlı yakalanamadığına dair bir yazı kaleme aldı.



Sarıkaya, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen ve operasyona katılan güvenlik birimlerinin yöneticilerine aynı soruyu yönelttiğini söyledi.



"ÇOK FAZLA ZAMAN TANIDIK"

"Hemen hepsinin anlatımları birbirine benzerdi; içlerinden birinin şu cümlesi de her şeyi özetliyordu:



'Bu tür bir hareket yapan eylemciye, değil biz dünyada her ülke aynı davranır. Hatta biz çok daha fazla zaman tanıdık.'



Cümlesini biraz daha açmasını istedim, içeride çatışma anında yaşananları anlattı.



İLK TEDBİRİ TRAFİK POLİSLERİ ALDI

Aktardığına göre suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, büyükelçiyi vurduktan sonra içeride ateş etmesini sürdürürken, çevrede ilk tedbiri bölgede bulunan trafik polisleri almış.



Eşzamanlı yakındaki büyükelçiliklerin korumasını sağlayan polisler ile asayiş ekibi de gelmiş.



SUKASTÇI ATEŞE DEVAM ETTİ

Suikastçı Altıntaş'a 'Teslim ol' çağrısı yapıldığında, 'Buraya ölmeye geldim' diyerek direnişini sürdürmekle kalmamış, ateşe devam etmiş.



ÖNCE BALDIRINDAN VE BİLEĞİNDEN VURULDU

Çok geçmeden olay yerine gelen özel tim de 'Teslim ol' çağrısını yineleyince benzer karşılık bulmuş.



Bunun üzerine önce baldırından ve ayak bileğinden vurulmuş.



ELİNİ CEBİNE SOKMAK İÇİN ATAK YAPTI

Yere düştüğünde eylemini durdurmamış, elini cebine doğru sokmak için yerde atak yapınca, canlı bomba olabileceği kaygısına kapılmışlar.



"BİNAYI PATLATACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Bu aşamada serbest ateşle öldürmek hedefiyle ateş ettiklerini belirtirken, içlerinden biri nedenini şöyle özetledi:



'Öldürülüp kimliğine ulaşıncaya kadar polis olduğunu bilmiyorduk. Elini cebine götürünce bina içine yerleştirdiği bir bombayı patlatacağı kuşkusuna kapıldık. Binanın içinde çok sayıda sivil vardı; büyükelçi de yaşıyor olabilirdi…'



Güvenlik birimlerinin toplamda 15 dakika kadar devam eden süreye ilişkin yaklaşımı böyle…"



ulusalkanal.com.tr