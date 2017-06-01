"Eğitimlerimiz zorlu geçse de bunu yapmak durumundayız"

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan polislere yönelik, toplumsal olaylara müdahale esasları, çevik kuvvetin toplumsal olaylarda kullandığı teknik, taktik ve düzenler, görevin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, görev esnasında herhangi bir zafiyet oluşmaması amacıyla eğitim verildi.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen eğitimde, senaryo gereği polisler, eylem yapan göstericilere sis bombasıyla müdahale etti.

Zaman zaman biber gazının da kullanıldığı eğitim başarıyla tamamlandı.

Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisleri toplumsal olaylar başta olmak üzere her türlü olaya karşı hazır tuttuklarını söyledi.

Toplumsal olaylara müdahale etmek üzere kurulan Çevik Kuvvet Polisi'nin daima hazır olması gerektiğini vurgulayan Çelik, bu düşünceyle hareket ederek eğitimleri düzenlediklerini kaydetti.



Tüm birimlerde eğitimlerin belli periyotlarda yapılacağı bilgisini veren Çelik, "Tüm ilçelerimizde görev yapan polislerimiz buna dahil olacak. Eğitimlerimiz zorlu geçse de bunu yapmak durumundayız. Tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Çelik, eğitimlerde polislere gösteri, miting, spor karşılaşması, konser gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda olası yaşanması muhtemel toplumsal olaylarda müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildiğini sözlerine ekledi.