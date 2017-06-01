ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Roma'da büyük yangın
Roma'da büyük yangın
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?

Ordu'da çevik kuvvet polislerine zorlu eğitim

"Eğitimlerimiz zorlu geçse de bunu yapmak durumundayız"

Ordu'da çevik kuvvet polislerine zorlu eğitim

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan polislere yönelik, toplumsal olaylara müdahale esasları, çevik kuvvetin toplumsal olaylarda kullandığı teknik, taktik ve düzenler, görevin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, görev esnasında herhangi bir zafiyet oluşmaması amacıyla eğitim verildi.
Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen eğitimde, senaryo gereği polisler, eylem yapan göstericilere sis bombasıyla müdahale etti.
Zaman zaman biber gazının da kullanıldığı eğitim başarıyla tamamlandı.
Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisleri toplumsal olaylar başta olmak üzere her türlü olaya karşı hazır tuttuklarını söyledi.
Toplumsal olaylara müdahale etmek üzere kurulan Çevik Kuvvet Polisi'nin daima hazır olması gerektiğini vurgulayan Çelik, bu düşünceyle hareket ederek eğitimleri düzenlediklerini kaydetti.

Tüm birimlerde eğitimlerin belli periyotlarda yapılacağı bilgisini veren Çelik, "Tüm ilçelerimizde görev yapan polislerimiz buna dahil olacak. Eğitimlerimiz zorlu geçse de bunu yapmak durumundayız. Tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.
Çelik, eğitimlerde polislere gösteri, miting, spor karşılaşması, konser gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda olası yaşanması muhtemel toplumsal olaylarda müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #ordu #eğitim
banner863
Önceki Haber
Filipinler'de silah ve patlama sesleri
Sonraki Haber
Osmaniye'de sağanak ve dolu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.