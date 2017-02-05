"Ordudan atılan bu kişiler Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı”

ABD'nin Türkiye uzmanlarından CIA bağlantılı Henri Barkey: '15 Temmuz sonrası TSK'dan kişiler Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı. Ancak yerlerine gelenlerin daha milliyetçi olduklarını görüyoruz. Bu Türkiye ile NATO ilişkileri açısından tehlikeli bir durum' dedi.

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Washington'da Bipartisan Policy Center adlı kuruluşun düzenlediği panelde konuşan Barkey, Türkiye ile NATO arasında Suriye’deki operasyonlar yüzünden gerginlik olduğunu belirtti. Amerikanın Sesi'nin haberine göre, “Suriye’de Türkiye ve Rusya ortak mı düşman mı?” başlıklı açıkoturumda konuşan Barkey, Türkiye ile NATO arasındaki asıl sorunun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100’den fazla generalin Türk ordusundan atılması olduğunu kaydetti.



YÖNETİMİN YÜZDE 46'SI



Barkey şöyle devam etti: “Ordu ile ilişiği kesilen yüzden fazla amiral ve general var ve bu yönetim kadrosunun yüzde 46’sına denk geliyor. Atılan bu kişiler Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı. Ancak yerlerine gelenlerin daha milliyetçi bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu Türkiye ile NATO ilişkileri açısından tehlikeli bir durum”.



Suriye’de Türkiye’nin önceliğinin artık Beşar Esat’ın gitmesi olmadığına ve Türkiye’nin PKK ile ilişkisi bilinen YPG’nin zayıflatılması konusuna odaklandığına dikkat çeken Barkey, YPG konusunda Amerika ile Türkiye’nin ters düştüğünü bu nedenle Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaştığını savundu.



Aynı açıkoturumda, Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman Rusya’nın Ortadoğu’ya ilişkin çok net hedefleri olduğunu bu çerçevede Suriye’de olmanın Rusya için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Rusya’nın Ortadoğu’da her geçen gün daha çok inisiyatif aldığını belirten Berman, Amerika’nın ise Suriye politikasının belirsiz olduğunu Astana’da dahi yer almamasının bunun işareti olduğunu belirtti.



DARBECİLERİ SAVUNMUŞLARDI



28 Temmuz 2016'da, darbe girişiminden 13 gün sonra ABD'de düzenlenen bir başka toplantıda ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James R. Clapper, tutuklanan darbecilerin “ABD'nin iyi ilişki içinde olduğu askeri liderler” olduğunu açıklamıştı. Votel, bu durumun ABD'nin bölgedeki operasyonları üzerinde olumsuz etkisinden endişe ettiğini vurgulamıştı.



ABD'Lİ KOMUTAN ENDİŞELİ



Votel şöyle konuşmuştu: “Benim kaygılandığım noktalar şunlar: Her şeyden önemlisi, (darbe girişiminin) bu çok önemli bölgede bizim yaptığımız operasyonlar üzerinde etkisi olacak. Türkiye’ye üs ve kaynaklar konusunda çok bağımlı olduğumuz aşikâr. Dolayısıyla bu konuda endişeliyim. Ortak çalışma seviyemizi, işbirliğimizi etkileyeceği konusunda endişelerim var. Ki açık söylemeliyim, işbirliğimiz mükemmeldi. Benim en çok endişe duyduğum iki alan bunlar…”



İŞBİRLİĞİ ZOR



ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James R. Clapper de benzer ifadeler kullanarak, darbe girişiminin ve hükümetin karşı operasyonlarının “Türkiye’deki güvenlik aygıtının tüm kesimlerini” etkilediğini söyledi. Clapper, “Muhataplarımızın birçoğu tasfiye edildi ya da tutuklandı. Hiç kuşku yok, bu nedenle Türklerle işbirliği gerileyecek ve daha da zorlaşacak. Bu durum, bizim istihbarat alanında da kesinlikle geçerli, özellikle de kontr-terörizm konusunda..." dedi.