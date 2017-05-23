Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Milletimizin güvenliği, birliği, beraberliği için, yapmamız gereken neler varsa bunların hepsi planlandı ve bunların hepsi TSK'nın kahraman ve fedakar mensupları tarafından icra edilmektedir." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Milletimizin güvenliği, birliği, beraberliği için, ülkemizin güvenliği ve bütünlüğü için yapmamız gereken neler varsa bunların hepsi planlandı ve bunların hepsi TSK'nın kahraman ve fedakar mensupları tarafından diğer güvenlik mensuplarıyla omuz omuza icra edilmeye devam edilmektedir. Bizim için esas olan barış, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı olarak hak ve menfaatlere saygı gösterilmesidir." dedi.



Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatı Denizkurdu 2017 kapsamında yapılan su üstü hedeflere yönelik atışların ardından seçkin gözlemci gününe katılan yabancı askeri ataşelere hitap etti.



Donanma Komutanlığı emir ve komutasında icra edilen tatbikatın Marmara'da başlayıp Ege'de süren ve doğu Akdeniz'de son bulan alanı kapsadığını bildiren Akar, tatbikatın 26 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.



"Bu kadar gemi ve uçağın idamesi için büyük bir güç gerekli"







Akar, Denizkurdu 2017 Tatbikatı'na 79 gemi, 4 deniz karakol uçağı, 20 civarında helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 civarında uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığından da unsurların katıldığını dile getirerek, "Bu kadar yoğun gemi ve uçağın idamesi, ikmali dahi çok büyük bir güç, kuvvet gerektirmektedir. Bunu da arkadaşlarımız büyük bir başarıyla yerine getirmişlerdir." diye konuştu.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizdeki hak ve menfaatlerin korunması ve kollanmasında görevli olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden Deniz Kuvvetlerindeki kahraman ve fedakar arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmaktalar, bu tatbikat ve benzer faaliyetlerle ilgi ve yeteneklerini olabildiğince yükseltmek için her türlü fırsatı değerlendirmektedirler. Faaliyetlerimiz sırasında tüm komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz ve bu faaliyetlerimizin icrası sırasında dostluk ve barış bizim için en temel ilke olarak kullanılmaktadır. Bu konu üzerinde bütün planlama ve icra sırasında bütün arkadaşlarım bilgili ve bilinçli şekilde gayret göstermektedirler." şeklinde konuştu.



"Bizim için esas olan karşılıklı hak ve menfaatlere saygı gösterilmesidir"



Bunları yaparken iç hukuka ve uluslararası hukuka son derece saygılı davrandıklarını dile getiren Orgeneral Akar, şöyle konuştu:



"Bu faaliyetlerimiz sırasında gerçekten arkadaşlarımız örnek hareketler sergilemektedirler. Büyük bir övünçle, kıvançla söylemek isterim ki bugüne kadar herhangi bir şekilde hiçbir sivile zarar verilmemiştir, bunun için her türlü tedbir alınmaktadır, alınmaya devam edecektir. Bundan sonra da aynı çerçevede milletimizin güvenliği, birliği, beraberliği için ülkemizin güvenliği ve bütünlüğü için yapmamız gereken neler varsa bunların hepsi planlandı ve bunların hepsi TSK'nın kahraman ve fedakar mensupları tarafından diğer güvenlik mensuplarıyla omuz omuza icra edilmeye devam edilmektedir. Bizim için esas olan barış, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı olarak hak ve menfaatlere saygı gösterilmesidir."