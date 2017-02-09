Orgeneral Hulusi Akar, karargahda El Bab operasyonunu yönetti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde yaptığı denetlemelerin ardından Ankara'ya döndü. Döner dönmez de yoğun mesaisine devam etti. Genelkurmay karargâhının ışıkları önceki gece sabaha kadar hiç sönmedi. Orgeneral Akar, El Bab harekâtını komuta merkezinden bizzat yönetti.

Sınırdaki birliklerde denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatına katılan komutanlardan bilgi aldı. El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu kuvvet komutanlarıyla istişare eden Akar, salı günü Ankara'ya döndü.



Gece saatlerinde Genelkurmay karargahına giden Akar, Hava ve Kara kuvvetleri komutanları ile Genelkurmay İkinci Başkanı'nı da karargaha çağırdı. Ve o gece boyunca karargahın ışıkları sönmedi.



Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekâtın değerlendirildiği toplantıda Orgeneral Akar, harekâtı bizzat yönetti. Operasyona sık sık müdahale eden Genelkurmay Başkanı "O bölgeden gitmeyin, kaybı göze almayın, çekin çocukları" gibi talimatlar verdi.



İHA görüntüleri ile operasyonu canlı takip eden Akar'ın emirleri anında El Bab'daki birliklere iletildi. Komutanlar sabaha kadar uyumadan adım adım operasyonları takip etti, kritik talimatlar verdi. O gece Akil Tepe ve Hastane Tepesi ele geçirildi.



Sabah 6 sıralarında Harekât Merkezi odasına çıkan Akar, operasyonu buradan yönetmeye devam etti.



ulusalkanal.com.tr