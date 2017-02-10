Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Afyonkarahisar'da

"Allah nasip ederse 16 Nisan'da halk oylaması yapılacak. İnşallah memleketimiz için fevkalede olacak. 16 Nisan Pazar günü milletimizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktası"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliğiyle ilgili, "Allah nasip ederse 16 Nisan'da halk oylaması yapılacak. İnşallah memleketimiz için fevkalede olacak. 16 Nisan Pazar günü milletimizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktası." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneğince (AFSİAD) bir otelde düzenlenen "Yeni anayasa, yeni Türkiye" isimli toplantıda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Değişikliği Kanunu'nu imzaladığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Allah nasip ederse 16 Nisan'da halk oylaması yapılacak. İnşallah memleketimiz için fevkalede olacak. 16 Nisan Pazar günü milletimizin tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Hatırlayın, bu anayasa değişikliği neler getiriyor. Bunları özellikle Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş izah edecek."

"Ama mevcut sistemde istikrar diye bir şey yok" diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"1923'ten 2003'e kadar kaç yılda kaç hükümet gelmiş. Bir hükümetin ömrü 14-15 ay ortalama. 14-15 ayda istikrardan bahsedilemez. Dolayısıyla 14 ayda bir bakan işi bilmiyorsa, hangi kapıdan girip, hangi kapıdan çıkacağını öğreninceye kadar dönemi biter. Dolayısıyla Türkiye'de bu yüzden büyük yatırımlar yapılamadı. Koalisyon dönemlerini yaşadık. Özellikle başbakanla cumhurbaşkanı arasında her dönemde itilafın olduğunu, hatta malum bizim de hemşehrimiz Ahmet Necdet Sezer'in bir Anayasa kitapçığı atmasıyla birlikte Türkiye'de ekonomik istikrarsız oldu. Bunları hep yaşadık. Dolayısıyla yeni anayasa, güçlü büyük Türkiye için. Sürekli istikrar için. "

Yeni anayasanın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, "Afyonkarahisar zaten biliyorsunuz AK Parti'nin kurulduğu mübarek diyar. Afyonkarahisarlı hemşehrilerim Allah'ın izniyle 16 Nisan'da mührü 'Evet' diye vuracaktır." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın AK Parti hükümetiyle de çok geliştiğini belirten Eroğlu, "Ama bu bir parti meselesi değil, bu memleket meselesi. Muhalefet diyor ki, 'Bu sistem rejim değişikliği sistemi 'diyor. Hayır efendim, rejimle alakası yok. Rejim cumhuriyet, sistem demokrasi. Anayasa'nın ilk dört maddesi yerli yerinde. Onun için sadece hükümet sistemi değişikliğidir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. İstikrarlı ve hızlı yönetim için şeffaf yönetim için bu şarttır." sözlerine yer verdi.