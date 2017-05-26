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Ortalığı karıştıran belge! CHP'den açıklama

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in gösterdiği CHP belgesi kriz çıkardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Fetullah Gülen’in CHP’ye bağış yaptığı iddia edilen belgenin sahte olduğunu açıkladı. Erdoğdu, “AKP ikiz kardeşini CHP’ye yamamaya çalışıyor” dedi.

Ortalığı karıştıran belge! CHP'den açıklama

FETÖ 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, CHP ile ilgili bir belge gösterdi. Ana muhalefetten tepki gecikmedi.

AKP’li Petek’in darbe raporuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından CHP komisyon üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu kameralar karşısında geçti. Petek’in gösterdiği belgenin sahte olduğunu savundu.

Söz konusu makbuzun komisyon raporunda neden yer almadığını soran Erdoğdu, komisyonun FETÖ’nün siyasi ayağını gizlemeye çalıştığını söyledi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fetö #pdy #Aykut Erdoğdu
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