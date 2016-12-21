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Osmaniye'de deprem

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 02.53'te merkez üssü Tecirli Mahallesi olan 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 14 bin 400 metre altında meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #deprem
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