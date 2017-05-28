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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Şırnak'ta 15 gün önce PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında ağır yaralanan Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında ağır yaralanan Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. 

Şırnak kırsalında 15 gün önce düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan Yılmaz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 

Oğuzhan Yılmaz'ın eşi Özlem ile şehidin annesi Eşe ve babası Celal Yılmaz'ın Ankara'da olduğu ve cenazeyle Osmaniye'ye geleceği belirtildi. 

Yılmaz'ın şehit olduğu haberinin ardından Osmaniye merkeze bağlı Sakızgediği köyündeki babaevi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan aile yakınları eve geldi.

Oğuzhan Yılmaz'ın 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #osmaniye #şehit ateşi #şehit #pkk #terör #terörist #uzman çavuş oğuzhan yılmaz
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