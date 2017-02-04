ÖSYM'de 'SIR' isimli cihazla sorular çalınmış

ÖSYM’de uzman yardımcısı olarak görev yapan M. Emin Akçelik’in itiraflarına göre kurumun bilgisayar mühendisi Süleyman Salın, elektronik ortamda SIR isimli cihaza yüklenen soruların, kendi kurduğu sanal sunucu içinde kopyalanmasını sağladı, aldığı soruları FETÖ 'abi'sine götürdü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ), 2005’ten bu yana ÖSYM tarafından yapılan 14 sınavın sorularını nasıl kurum çıkardığına yönelik soruşturmada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturmada, sınav sorularının ÖSYM Başkanlığı bilgisayar sistemlerindeki sunuculara ara yüz kurmak suretiyle FETÖ mensupları tarafından dışarı sızdırıldığı ve sınavlara giren şüphelilere ulaştırıldığı anlaşıldı. ÖSYM Başkanlığı, sınav sorularının sınav öncesinde, ÖSYM Başkanlığı Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görevli ve sistem yöneticisi yetkisine sahip olan Muhammet Emin Akçelik, Süleyman Salın ve Salih Sabri Köse tarafından elde edilmiş olabileceğini, dairedeki bütün kritik sistem yönetim işlerinin Akçelik üzerinden yapılmasının gerektiğini savcılığa bildirdi.



Gözaltında itirafçı oldu



Milliyet'in haberine göre, ÖSYM’nin bu yazısı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akçelik hakkında gözaltı kararı çıkardı. Gözaltına alınan Akçelik ifadesinde, soruların ÖSYM’den nasıl sızdırıldığını bütün açıklığıyla anlattı. Akçelik, Salın’ın suç tarihlerinde ÖSYM’de bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığını, SIR isimli cihaza yüklenen sınav sorularının birer kopyasının, kendisinin kurduğu WSUS isimli sanal sunucu içinde de kopyalanmasını sağladığını, sanal sunucu içindeki soruları alarak FETÖ mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi Bekir Şimşek’e götürdüğünü itiraf etti. Akçelik, kendisinin de bu durumu bildiğini ancak korktuğundan dolayı itiraz edemediğini, suç tarihinde ÖSYM’de görevli elektrik elektronik mühendisi Salih Sabri Köse’nin de Salın’ın yaptıklarını sorgulamadığını kaydetti. Akçelik, ayrıca, PRONMS log yazılımı kurucusu ve D. şirketi yetkilisi Kazım Kargı isimli kişinin de zaman zaman kuruma gelerek sınav sorularının SIR cihazına yüklenmesi sırasında WSUS isimli sanal sunucuya soruların kopyasının aktarılması için gerekli güncelleme işlemlerini yaptığını, Kargı’nın sınav sorularının dışarıya çıkarılması işleminden habersiz olmasının mümkün olmadığını söyledi.







Bakanlar Kurulu’ndan izin



Savcılık bu gelişme üzerine ÖSYM bilgisayarlarında geriye dönük inceleme yapabilmek için Bakanlar Kurulu’ndan izin aldı. Savcılığın henüz bilgisayarlarda imaj alma işlemine başlamadığı, soruşturmanın halen yürütüldüğü belirtildi.



SORULARIN İLK KEZ YÜKLENDİĞİ CİHAZ



Soruşturmada yer alan ÖSYM raporlarına göre SIR, sınav sorularının ilk kez elektronik ortamda yüklendiği bir cihaz olarak tanımlanıyor.



ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda sorulacak bütün sorular elektronik ortamda ilk defa SGH Daire Başkanlığı sistem odasında bir araya getiriliyor ve aleni olarak SIR cihazına yüklenerek en az iki kişi tarafından direkt olarak matbaaya elektronik ortamda götürülüyor. SIR cihazındaki bilgilere şifre ile erişim sağlanabiliyor.



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