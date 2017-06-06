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Ünlü araştırma şirketi sahibi Özer Sencar hakkında karar verildi

Özer Sencar serbest bırakıldı

Gözaltına alınan araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı

Özer Sencar serbest bırakıldı

Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar 3 Haziran Cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Özer Sencar'ın Twitter hesabından ailesi adına paylaşılan mesajda, "Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz" denilmişti.

KARAR VERİLDİ

Sencar'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Ailesi tarafından Sencar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)" ifadeleri yer aldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #özer sencar
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