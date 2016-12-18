Paris cinayeti zanlısı Ömer Güney cezaevinde öldü

Fransa’nın başkenti Paris’te PKK bağlantılı 3 kadını öldürdüğü iddia edilen Ömer Güney, duruşmasına 36 gün kala öldü.

Fransa’nın başkenti Paris’te, 9 Ocak 2013’te PKK bağlantılı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’i öldürme suçuyla tutuklu bulunan tek sanık olan Ömer Güney (34) öldü. 5 Aralık tarihindeki duruşması ertelenen ve davasının görülmesine 36 gün kala ölen Güney’in uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.



BEYNİNDE TÜMÖR VARDI



Güney’in beyninde bir tümör vardı ve daha önce de hastaneye sevk edilmişti. Güney’in belli bir süredir durumunun ağırlaşması nedeniyle hafta başında tahliye talebinde bulunduğu da edinilen bilgiler arasında. Fransız makamlarından konuya ilişkin olarak dün geceye kadar resmi bir açıklama gelmezken adli kaynaklar Güney’in dün sabah Paris’teki Pitie Salpetriere hastanesinde öldüğünü belirtiyor. Başından bu yana Cansız, Doğan ve Şaylemez’i öldürdüğünü inkâr eden Güney’in duruşmasının 23 Ocak – 24 Şubat 2017 arasında yapılması öngörülüyordu.



Güney’in yargılanmasına, olayın üzerinden dört yıl geçmesine karşı başlanamaması davacıların avukatları tarafından yoğun şekilde eleştiriliyordu. Bir açıklama yapan avukatlar Sylvie Boitel, Antoine Comte, Virginie Dusen, Jan Fermon ve Jean-Louis Malterre, ‘Fransa’nın bir kez daha toprakları üzerinde yabancı istihbarat servisleri tarafından işlenmiş siyasi nitelikli bir suçu yargılayamamasından dehşet duyduklarını’ vurguladılar. Paris cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) rolü olduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti. 3 PKK’lının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yöneten Paris savcılığı kaynakları, Fransız basınına “MİT’in öncelikli olarak Sakine Cansız’ı hedef alan cinayetin tasarlanış ve hazırlanış aşamasına katıldığını düşündüklerini” söylemişlerdi ancak kaynaklar, ‘MİT ajanlarının bu cinayete amirlerinin emriyle doğrudan ya da MİT’in imajını bozmak amacıyla MİT yönetiminden habersiz veya barış sürecine zarar vermek amacıyla katıldıklarına dair yeterli kanıt olmadığının’ da altını çizmişti./Hürriyet