Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini bekletirken partilerdeki referandum hazırlıkları sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, yarın partisinin ilçe başkanlarını Ankara'da, hafta sonu da AKP'li belediye başkanlarını Antalya'da toplayacak. CHP ise referandum sürecinde yöneticilerin yapması gerekenleri anlatan bir broşür dağıttı.

Kapalı toplantılar yapılıyor, broşürler dağıtılıyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın henüz onaylamadığı Meclis yetkilerini ortadan kaldıracak Anayasa değişikliği teklifi için partilerdeki hareketlilik sürüyor.



AKP'de Başbakan Binali Yıldırım, 8 Şubat Çarşamba günü 970 ilçe başkanını Ankara'da toplayacak. Toplantıda başkanlara, referandum sürecinde kullanılacak dil ve argümanlar ile hitap edilecek kitleye ilişkin sunum yapılacak.



Yıldırım, hafta sonu da AKP'li belediye başkanlarına Antalya'da hitap edecek.



Hafta sonu Ankara'da il ve ilçe başkanlarını toplayan CHP'de de referandum hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İl ve ilçe başkanlarına “Anayasa Değişikliği Nasıl Anlatılmalı?” ve “Örgüt için Talimat” başlıklı broşürler dağıtıldı.



Broşürde, sandığa gitmeyen seçmenlerin tespit edilip, bire bir görüşülmesi, başkanlık sisteminin bölünme getireceğinin vurgulanması isteniyor.



Çalışmalarda ekonomik kriz vurgusunun yapılması istenen broşürde, başkanlık sisteminin terör, dış politika ve eğitim gibi konularda çözüm üretemeyeceğinin anlatılmasını içeriyor.



MHP yönetiminde ise tabandan gelen büyük tepkilerin tedirginliği var. Genel Başkan Devlet Bahçeli, 10-12 Şubat'ta partisinin üst düzey yöneticileriyle Konya'da kampa girecek.





ulusalkanal.com.tr

