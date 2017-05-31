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Pasaportlarda 'üçüncü kuşak' dönemi

TÜRK vatandaşlarının, AB üyesi Schengen ülkelerine vizesiz girişinde atılacak adımlardan birisi olan ‘üçüncü kuşak pasaportlar’ için düğmeye basıldı.

Pasaportlarda 'üçüncü kuşak' dönemi

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, pasaportların yaz sonuna doğru basılmaya başlanması bekleniyor.

Geçerlilik süresi bulunan mevcut pasaportları, üçüncü kuşak pasaportlarla değiştirmek isteyenlerden sadece defter ücreti alınması öngörülüyor.

Mevcut pasaportlara göre daha güvenli olan üçüncü kuşak pasaportları basacak makineleri görmek için bir Türk heyeti, makinelerin bulunduğu ülkeye gitti.

Ankara, haziran ayı ortasında belirlenmeye çalışılacak yol haritasının işletilmesi durumunda,1.5 yıl içinde vizesiz seyahat mümkün görüyor. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #pasaport #türk #ankara #ab #schengen
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