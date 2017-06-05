Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan patlamada sol gözünü kaybeden Yarbay Necmettin Tetik görevine devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 01 Haziran 2016 tarihinde operasyon sırasında meydana gelen patlamada sol gözünü kaybeden Yarbay Necmettin Tetik, tedavisinin ardından görevine devam ediyor. Yarbay Tetik, Silopi'de 23 Aralık 2015 tarihinde bölgedeki ailelerin tahliyesi sırasında küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmıştı.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yaptığı sırada 23 Aralık 2015 tarihinde bölgedeki ailelerin tahliyesi sırasında küçük bir çocuğun elini ısıtırken fotoğraflara yansıyan Yarbay Necmettin Tetik, 01 Haziran 2016 tarihinde Nusaybin'de operasyon sırasında yaralanak sol gözünü kaybetmişti. Patlamada Uzman Çavuş Mehmet Akpınar şehit olmuş, Yarbay Tetik'in de aralarında bulunduğu 12 asker yaralanmıştı. Sol gözünü kaybeden Yarbay Necmettin Tetik, Ankara GATA'da tedavi altına alınmıştı.



ERDOĞAN VE HULUSİ AKAR ZİYARETİ



GATA'da tedavi gördüğü dönemde Yarbay Necmettin Tetik'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ziyaret etmişti.







GÖREVİNE BAŞLADI



Tedavisi tamamlanan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Yarbay Necmettin Tetik, görevine Ağustos 2016'da başlamış şu an ise Ankara'daki JÖAK'ta devam ettiği belirtildi.