Peş peşe depremler sonrası rahatlatan açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerle ilgili yurttaşın yüreğine biraz da olsa su serpti.
Yaltırak, bölgedeki fayların büyük bir depreme yol açma olasılığının olmadığını söyledi.
Kuzey Ege’de çok sayıda depremin olduğunu ifade eden Yaltırak, bunu yer bilimcileri için şaşırtıcı bir durum olmadığını ifade etti.
Tüürkiye'deki asıl sorunun deprem işine bakan kurumsal bir yapı olmaması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Televizyonlarda yaygın olarak bildirilen görüşlerin de sakıncalı olduğunu söyledi.
ulusalkanal.com.tr
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