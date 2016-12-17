Kayseri'de askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla yapılan terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Arif Tuğ'un Erzurum'daki babaevinde yas var.

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Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi yakınlarında, çarşı iznine giden askerleri taşıyan halk otobüsüne, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Tuğ'un Erzurum'un Şenkaya ilçesi Çamlıalan Mahallesi'ndeki baba ocağına giden askeri yetkililer, acı haberi şehidin yakınlarına verdi.

Tuğ'un babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları, olayı duyunca gözyaşlarını tutamadı. Tuğ'un fenalık geçiren bazı yakınlarına olay yerinde bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Bekar olan şehit Arif Tuğ'un babası Haydar Tuğ'un olayı İzmir'de çalışırken duyup Kayseri'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör olaylarına tepki göstererek "Sözün bittiği yerdeyiz. Milletçe çok üzgünüz. Askerimiz Arif Tuğ'un şehit olmasıyla Şenkaya ilçesi olarak bir yıl içinde 13. şehidimizi verdik. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Öte yandan, şehit Tuğ'un naaşı, yarın askeri uçakla Erzurum'a getirildikten sonra helikopterle Şenkaya ilçesine götürülecek. Şehidin cenazesi, pazartesi günü öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki terör saldırısında aralarında Arif Tuğ'un da bulunduğu 14 asker şehit olmuştu.

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