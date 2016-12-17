Piyade Onbaşı Ahmet Taş'ın Kırşehir'deki ailesine acı haber verildi

Boyalık Mahallesi'nde yaşayan baba Osman ve anne Arzu Taş'a, 23 yaşındaki oğullarının şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.Kaynak: AA
Türk bayraklarının asıldığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, eve gelerek aileye başsağlığı diledi.
Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü şehit Taş'ın, uzman erbaşlık sınavı için birliğinden izin aldığı, kazandığı sınavın ardından dün birliğine teslim olduğu belirtildi.
Şehidin naaşının yarın ilçe meydanında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Öte yandan, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Kırşehir Çiçekdağı nüfusuna kayıtlı Piyade Er Yunus Emre Duran'ın ailesinin Ankara'da yaşadığı, acı haberin ailesine başkentte verildiği öğrenildi.
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