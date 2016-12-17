Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın Kırşehir'deki ailesine acı haber verildi

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Selfet Ocak'a şehit haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Türk bayraklarının asıldığı evin önüne, taziye çadırı kuruldu.



Acı haberi alan şehidin yakınları, eve gelerek aileye başsağlığı diledi.



Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz de ailenin yaşadığı eve gelerek başsağlığı dileğinde bulundu.



Annesi Ümüş Ocak'ı daha önce kaybeden şehidin, tezkeresine 30 gün kaldığı, 5 kardeşten evin en küçüğü olduğu öğrenildi.



Şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. AA