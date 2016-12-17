PKK, canlı bombalarını ABD üssünün bulunduğu Ayn El Arap'ta eğitiyor

Bölücü terör örgütü PKK, canlı bomba eğitimini Amerika'nın kontrolündeki Suriye’nin Ayn El Arap kentinde veriyor. Daha önce Kandil’de verilen eğitimlerin Türk jetlerinin operasyonları nedeniyle yapılamadığı, bu nedenle teröristleri PKK’nın kurtarılmış bölge olarak gördükleri Ayn El Arap’a yönlendirdikleri öğrenildi. Bombalı araçlarsa Van, Tunceli ve Lice kırsalında hazırlanıyor.

PKK canlı bombalarını ABD’nin üssünün bulunduğu Suriye’nin Ayn El Arap kentinde eğittiği ortaya çıktı.



Türkiye’de çok sayıda canlı bombalı saldırı yapan PKK, militan eğitimini artık Kandil’de veremiyor. Kandil'deki bomba eğitim merkezi Kobani adı verdikleri Ayn El Arap bölgesine kaydırıldı.



Ulusal Kanal’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türk jetlerinin sürekli Kandil’i bombalaması, PKK’nın hareket alanını kısıtladı. Bu nedenle terör örgütü PKK, kendileri için kurtarılmış bölge olarak gördükleri Ayn El Arap’a yöneldi.



Türkiye’de yapılan tüm canlı bombaların burada eğitildiğini, eylemlerin burada verildiğini belirten güvenlik kaynakları, Türkiye’nin kantonlara henüz operasyon yapamadığına dikkat çekti.



Edinilen bilgilere göre, PKK’nın silahlı kanadının lideri Murat Karayılan, Kandil’de güvende hissetmiyor. bu nedenle terörist ele başlarından Karayılan, sürekli Ayn El Arap’a gidip gelmek zorunda kalıyor.



Güvenlik kaynakları, Suriye'den getirilen bombalar araçlara Diyarbakır Lice, Van ve Tunceli kırsalında yerleştiriliyor.



HABER: ERDEM ATAY

ulusalkanal.com.tr