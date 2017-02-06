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PKK'lılar Hakkari'de kıstırıldı

Hakkari'de güvenlik güçlerince tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

PKK'lılar Hakkari'de kıstırıldı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Kato Dağı ile Marunis bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başladı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çetin kış koşullarına rağmen bölgedeki mağara ve sığınaklarda arama yapılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #Hakkari #mehmetçik
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