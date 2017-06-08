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PKK'lıların korkulu rüyası "Fatihler"

Hakkari’de Fatih Jandarma Özel Harekat Taburuna bağlı birlikler, terörle mücadelede destan yazıyor. Mehmetçik, yüksek rakımlı yayla, dağ ve kayalıklarda, arama tarama faaliyetlerinde teröristlere göz açtırmıyor. PKK’lı teröristlerin korkulu rüyası olan JÖH’ler, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden bölgenin güvenliğini sağlıyor.

PKK'lıların korkulu rüyası "Fatihler"

Onlar vatanın birlik ve bütünlüğü için PKK’lı teröristlere göz açtırmayan kahraman vatan evlatları, Mehmetçiğimiz…

Bölücü terör örgütü PKK’ya Hakkari’yi dar eden Fatih Jandarma Özel Harekat Taburuna bağlı birlikler, zorlu doğa koşullarına aldırmadan bölgenin güvenliğini sağlıyor.



Yüksek rakımlı yayla, dağ ve kayalıklar onlara engel değil. Tam teçhizatla bölgenin huzur ve güvenliği için mücadele ediyorlar.


Sınır bölgelerindeki geçiş noktalarını kontrol altında. Bu sayede PKK’lıların yurda sızma girişimleri engelleniyor.



Kente 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda Mehmetçik vatan nöbetini sürdürüyor.



Onlar için görev kutsal. O görev son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #pkk #fatih #Hakkari #jandarma #özel harekat taburu
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