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PKK'nın haber ajansının müdürü Belçika'da tutuklandı

Terör örgütü PKK ile bağlantılı Fırat Haber Ajansının (ANF) Haber Müdürü Maxime Azadi, Türkiye'nin talebi üzerine Belçika'da tutuklandı.

PKK'nın haber ajansının müdürü Belçika'da tutuklandı

Belçika haber ajansı Belga'ya göre, Maxime Azadi Belçika'dan geçerken,  perşembe günü Turnhout şehrindeki "rutin bir kontrol" sırasında gözaltına alındı.  Maxime Azadi, çıkarıldığı mahkemece cuma günü "hakkında araştırma yapılması" için  tutuklandı.
 
Türkiye'nin, Maxime Azadi'nin terör örgütüyle iş birliği yapmakla  suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu belirtildi.
 
Avukatı, Maxime Azadi'nin serbest bırakılması için başvuruda bulundu.  Başvuru, cuma günü Turnhout mahkemesinde görülecek.
 
Belçika'daki PKK davası
 
Belçika'da, 2006'da terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey  yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi  hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kasım ayında ise soruşturma davaya  dönüştürülmüş, ancak Brüksel Soruşturma Dairesi, "PKK'nın terör örgütü olmadığı  iddiasıyla" dava açılmasını reddetmişti. Federal Savcılık ise karara itiraz  etmişti.
 
Türkiye, Belçika'ya terörle mücadelede yeteri kadar iş birliği  yapmamakla eleştiriyor. PKK'nın TV kanallarının yayın yaptığı ülkede, örgütün  bazı sözde liderleri de yaşıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #anf #ırat Haber Ajansı #Belçika #Maxime Azadi tutuklandı #Belçika haber ajansı Belga
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