PKK'nın haber ajansının müdürü Belçika'da tutuklandı

Terör örgütü PKK ile bağlantılı Fırat Haber Ajansının (ANF) Haber Müdürü Maxime Azadi, Türkiye'nin talebi üzerine Belçika'da tutuklandı.

Belçika haber ajansı Belga'ya göre, Maxime Azadi Belçika'dan geçerken, perşembe günü Turnhout şehrindeki "rutin bir kontrol" sırasında gözaltına alındı. Maxime Azadi, çıkarıldığı mahkemece cuma günü "hakkında araştırma yapılması" için tutuklandı.



Türkiye'nin, Maxime Azadi'nin terör örgütüyle iş birliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu belirtildi.



Avukatı, Maxime Azadi'nin serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Başvuru, cuma günü Turnhout mahkemesinde görülecek.



Belçika'daki PKK davası



Belçika'da, 2006'da terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kasım ayında ise soruşturma davaya dönüştürülmüş, ancak Brüksel Soruşturma Dairesi, "PKK'nın terör örgütü olmadığı iddiasıyla" dava açılmasını reddetmişti. Federal Savcılık ise karara itiraz etmişti.



Türkiye, Belçika'ya terörle mücadelede yeteri kadar iş birliği yapmamakla eleştiriyor. PKK'nın TV kanallarının yayın yaptığı ülkede, örgütün bazı sözde liderleri de yaşıyor.