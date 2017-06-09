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PKK'ya üst üste ağır darbeler! 17 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5, Kato Dağı'nda çıkan çatışmada 3, Şırnak kırsalı ve Irak Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında da 9 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya üst üste ağır darbeler! 17 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri helikoptere  roketatarlı saldırıda bulunan 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale  getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü  PKK'ya yönelik süren operasyonda insansız hava aracı tarafından bir grup  teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında  insansız hava aracıyla tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu  F-16 savaş  uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz  hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 8 Haziran'da saat 21.00'de  helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu  değerlendirilmektedir."

9 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 terörist, bu sabah düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede bulunan 2 silah mevzisi, 2 sığınak ve bir mağara tahrip edildi. 

TSK'dan yapılan açıklamada, "08 Haziran 2017 günü öğle saatlerinde, Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen BTÖ mensubu teröristlere yönelik olarak TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda, beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" bilgisine yer verildi.

KATO DAĞI'NDA 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap'taki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlayan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyon devam ediyor. Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #ırak #pkk #çukurca #terörist #haberler #hakkari son dakika
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