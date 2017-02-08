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PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda üç kişi gözaltına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda üç kişi gözaltına alındı

PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda üç kişi gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanlığınca, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında 75 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonda, bin 500 biksi makinalı tüfek fişeği, beş roketatar mühimmatı ve üç roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce bombalı eylemlerde kullanılmak için çalınan sahte plakalı bir otomobil, el yapımı patlayıcı komuta düzeneği, 16 pil, 20 litre mazot ve dürbün ele geçirildi. Olaya ilişkin üç kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınakta dört av tüfeği ve 640 kilogram gıda malzemesine el konuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yurt içi olaylar #genelkurmay başkanlığı
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