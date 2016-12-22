Polise moral

Bombalar ve kurşunlar, Türk Milletinin birlik ve beraberliğine gölge düşürmedi. Beşiktaş'ta düzenlenen hain saldırının ardından Kahramanmaraşlı'lar Çevik Kuvvete moral vermek için bir araya geldi. Karın yağmasını fırsat bilen yurttaşlar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde kartopu savaşı yaptı.

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Terör saldırıları Türki Milletini birleştirdi. Millet polis ve askerle bütünleşti.



Saldırılara meydan okuyan bu görüntüler, milli mücadelenin madalyalı şehri Kahramanmaraş'tan..



Toplumsal olaylara müdahale ekibi Çevik Kuvvet'te orada...



Karın yağmasını fırsat bilen vatandaşlar, Terörle mücadele'de hedef haline gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün bahçesinde bir araya geldi.



Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç’un da yer aldığı kartopu savaşında, polis memurları ve vatandaşlar moral depoladı.









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