Polise moral

Terör saldırıları Türki Milletini birleştirdi. Millet polis ve askerle bütünleşti.
Saldırılara meydan okuyan bu görüntüler, milli mücadelenin madalyalı şehri Kahramanmaraş'tan..
Toplumsal olaylara müdahale ekibi Çevik Kuvvet'te orada...
Karın yağmasını fırsat bilen vatandaşlar, Terörle mücadele'de hedef haline gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün bahçesinde bir araya geldi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç’un da yer aldığı kartopu savaşında, polis memurları ve vatandaşlar moral depoladı.
ulusalkanal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.