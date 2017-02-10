​Prim borcu ödemeleri 2 Mayıs'a kadar ertelendi

"(Terörden zarar gören işveren ve esnafın prim borcu) Geçen yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğunuz primler 2 Mayıs'a kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar işveren ve esnaf borcunu ödeyebilir. Borcun hemen ödenmesi konusunda sıkıştırmıyoruz"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, terörden zarar gören işveren ve esnafın prim borcuna ilişkin, "Geçen yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğunuz primler 2 Mayıs'a kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar işveren ve esnaf borcunu ödeyebilir. Borcun hemen ödenmesi konusunda sıkıştırmıyoruz." dedi.

Bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi.

Selim Bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatıyla program kapsamında heyetler halinde Anadolu'nun muhtelif illerine gittiklerini söyledi.



"İşsizliği kontrol edilebilir bir seviyeye getireceğiz"

Bu programda temel hedefin ulaşılmayan işveren ve işsizin kalmaması olduğuna işaret eden Bağlı, program çerçevesinde tüm işsizlere ulaşarak, iş ve istihdam sağlamak için ellerindeki tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.

"Dünyanın en etkin çalışan kamu istihdam ajanslarından olan İŞKUR yüklü miktarda bir fon ile sahaya inmiştir. Geçen yıla göre bu yıl ek istihdam yaratmak isteyen işverenimize çok ciddi teşvik ve yardım paketleri Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Bakanlığımızın talimatıyla da bu konuda gerekli ikinci düzenleme süratle tamamlanmak üzere." diyen Bağlı, tanıtım kampanyasının yakında başlayacağını aktardı.

Bağlı, "Milli seferberlik kapsamında Türkiye'nin kronik sorunu olan işsizliği kontrol edilebilir bir seviyeye getireceğiz." diye konuştu.



"Prim borçlarının tahsilatı 2 Mayıs'a kadar ertelendi

Geçen yıl terörden mağdur olan bu bölgedeki işverenlere çok ciddi kolaylık ve imkanların sağlandığını hatırlatan Bağlı, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan, Şırnak, Hakkari, Siirt'in Eruh, Mardin'in Nusaybin, Derik ve Dargeçit ile Muş'un Varto ilçesinde primleri ve bildirge vermeyi ertelediklerini hatırlattı.

Terörden zarar gören işveren, esnaf ve vatandaşlarımızdan geçen yıl 12 ay boyunca prim almaktan vazgeçtiklerini aktaran Bağlı, söz konusu illerden herhangi bir ceza uygulamasına gitmeksizin geçen yıl yaklaşık 500 milyon lira paranın toplanmadığını kaydetti.

500 milyonluk paradan geçen yıl 12 ay boyunca feragat ettiklerini anlatan Bağlı şöyle devam etti:

"2 Ocak'a kadar bu paranın esnaf ve işverenlerimiz tarafından ödenmesi gerekiyordu. Bu konuda bakanlığımız işveren ve esnaflarımızı rahatlatmamız gerektiği düşüncesiyle 2 Şubat'ta SGK Yönetim Kurulu kararıyla 23 Aralık 2016 ve 31 Mart'a kadar olan yasal bildirim ve belgelerini vermeleri yönünde karar alındı. Bu yıl bilgi ve belge verme zorunluluğunu ertelemiyoruz. Geçen yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğunuz primler 2 Mayıs'a kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar işveren ve esnaflarımız prim borçlarını ödeyebilirler. Geçen yıldan kalan prim borcu ve bu yılın ilk aylarının prim borçlarını hemen ödemeleri konusunda sıkıştırmıyoruz."



Prim borcu ödemeleri 2 Mayıs'a kadar ertelendi

Bağlı, terör nedeniyle prim ertelemesi yaptıkları, il ve ilçelerde tahsilat oranının yüzde 86 olduğunu dile getirerek, buna rağmen işveren ve esnafın primlerini ödediğini ve toplamda 476 milyon lira tahsilat yapıldığını aktardı.

SGK olarak Diyarbakır'da sağlık hizmet sunucularına ve eczanelere yapılan ödemenin yıllık 1 milyar liranın üzerinde olduğuna dikkati çeken Bağlı, "Tahsilatı yapılan paraya bakıldığında Türkiye'nin ne derece sosyal ve bir refah devleti olduğunu, merkezi yönetimin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Bağlı, Türkiye nüfusunun neredeyse yarısının beş kuruş prim ödemeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden sağlık hizmetlerinden yararlanabildiğini vurguladı.

Kayıt dışı istihdama ilişkin değerlendirmede bulunan Bağlı, kayıt dışı sorununu, işverene ve işçiye eğitim verip, onları teşvik ederek, kayıt içi olmayı daha verimli hale getirerek çözmeyi düşündüklerini kaydetti.