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Profesör Celal Şengör: Erdoğan yerden göğe haklı

Profesör Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "arena" uyarısına destek geldi. Şengör "yerden göğe haklı" dediği Erdoğan'a "Tayyip Bey ayrıca dilimize de sahip çıkmamızı tembih etmiş. Ona da bir bravo" ifadelerini kullandı

Profesör Celal Şengör: Erdoğan yerden göğe haklı

Profesör Celal Şengör, Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'in köşesine mesaj gönderdi.Profesör Şengör, "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Bey, şu spor alanlarına arena demekten vazgeçin demiş. Yerden göğe haklıdır" dedi.

Profesör Celal Şengör şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Bey, şu spor alanlarına arena demekten vazgeçin demiş. Yerden göğe haklıdır. Arena, spor dünyasındaki şöhreti kötü olan bir kelimedir. ‘Arena’, Latince kum kelimesinden gelir. Roma’da gladyatörlerin dövüştüğü ve birbirlerini halkın gözleri önünde hunharca öldürdükleri yerlerdi. Araba ve at yarışlarının yapıldığı yerlere hipodrom denirdi. Arenalarda, kumun görevi akan kanın emilerek kolay temizlenmesini sağlamaktı. Arenalardaki kum çok beyaz olduğundan göz kamaştırırdı. Bu nedenle, Plinius’un ‘Doğa Tarihi’ adlı eserinde anlattığı gibi, imparator Neron kanlı gladyatör oyunlarını bir zümrüt aynadan seyrederdi. Tayyip Bey ayrıca dilimize de sahip çıkmamızı tembih etmiş. Ona da bir bravo.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Profesör Celal Şengör #cumhurbaşkanı erdoğan #arena #Latince
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