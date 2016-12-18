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Protestocuları indirirken çatıdan düşen polis şehit oldu

İstanbul Ümraniye'de HDP İlçe binasında yapılan protestolardaki görevi sırasında çatıdan düşen polis memuru Numan Şeref Datlı, şehit oldu.

Protestocuları indirirken çatıdan düşen polis şehit oldu

ÜMRANİYE HDP İlçe binasında yapılan protestolardaki görevi sırasında çatıdan düşen polis memuru Numan Şeref Datlı, şehit oldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.05 sıralarından Ümraniye HDP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın terasına çıkarak terör olaylarını protesto etmekte olan iki şahsı indirmek amacıyla binanın terAsına çıkan Polis Memuru Numan Şeref Datlı'nın basmış olduğu tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşerek şehit olmuştur." denildi.

Açıklamada, binanın terasına çıkan kişinin yakalandığı ve konu ile ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Polis memuru Datlı'nın düştüğü havalandırma boşluğundan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Ümraniye Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli 21 yıllık polis memuru Numan Şeref Datlı'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu bilgisi alındı.

Şehidin cenazesinin yarın, Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği emniyet yetkileri tarafından bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #şehit #hdp protestoları
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