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PTT'den "sahte işe alınma/atama yazıları"na karşı uyarı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ tarafından, şirketle ilgisi olmayan bazı şahısların asılsız belgelerle "sahte işe alınma/atama yazıları" gönderdikleri ve bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalıştıkları belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı. 

PTT'den "sahte işe alınma/atama yazıları"na karşı uyarı

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, faaliyet gösterdiği sektörlerde hizmet kalitesi ve çeşitliliğini daha da artırarak dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Şirketin, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılarda bulunmaya devam ettiği vurgulandı.

40 bini aşkın çalışanı bulunan Şirketin, bu yılki personel alımlarıyla büyük PTT ailesine yeni üyeler kattığı hatırlatıldı.

Kurumun, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "İşe alınmada aranacak genel şartlar" başlıklı maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde, KPSS'ye giren ve Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı alan adaylar arasından mülakatla personel alımı yaptığına aret edilerek, alımların Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde duyurulduğu belirtildi.

Genel Müdürlüğe ulaşan bazı belge ve bilgilerden hareketle, şirketle ilgisi olmayan bazı şahısların asılsız belge düzenledikleri, sahte şirket anteti ve isimlerle sahte işe alınma/atama yazıları gönderdikleri ve bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalıştıklarının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını teminen bu tür yasa dışı işlemlere karşı dikkatli olunması, kötü niyetli kişiler tarafından hazırlanan sahte belgelere itibar edilmemesi ve dolandırıcılık amaçlı muhtemel maddi taleplere karşılık verilmemesi gerekmekte olup, söz konusu suç ve suça karışmış şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #PTT #iş #Alım #uyarı #kpss
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