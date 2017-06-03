Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Aleksandr Dugin, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Ethem Sancak'ın gazetesine konuştu. Amerika'nın PYD'ye odaklandığını belirten Dugin, "Suriye'nin kuzeyinde 6 tane askeri üsleri var. Rusya'nın ve Türkiye'nin söz sahibi olmasını istemiyorlar" dedi. Dugin, "Rusya ve Türkiye Atlantikçilerin Ortadoğu'yu parçalamasına izin vermemeli, birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Aleksander Dugin, Ortadoğu’daki son gelişmeleri ve Türkiye’nin bölge politikalarındaki önemini değerlendirdi. AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Ethem Sancak'ın gazetesine konuşan Dugin, Türkiye'ye "ortaklık" mesajları verdi.



Amerika'nın PYD'ye odaklandığını ve PYD'yi kullandığını belirten Dugin, Suriye'nin kuzeyinde 6 tane Amerikan üssü olduğunu söyledi. Dugin, "Amerika Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de söz sahibi olmasını istemiyor" ifadelerini kullandı. Ortadoğunun parçalanması riskine dikkat çeken Aleksandr Dugin, "Birlikte hareket etmeliyiz" dedi.



"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ: Birlikte hareket etmeliyiz. Rusya ve Türkiye Atlantikçilerin Ortadoğuyu parçalamasına izin vermemeli. Kürtleri ABD'nin eline bırakmamalıyız. ABD hem Türkiye'ye hem de Esad'a karşı PYD'yi kullanıyor. "



Dugin, 15 Temmuz darbe girişiminin PKK'nın da içinde bulunduğu bir Amerikan senaryosu olarak tanımladı. "Türk devleti yıkılmak isteniyordu" dedi.



"DARBE ABD SENARYOSUYDU: Erbil'deyken çok ilginç bir şey öğrendim. O sırada PKK'nın hazırlıklarını tamamladığını söylediler. Önceden darbe haberini ABD'den almışlar ve Türkiye'de yönetimin değişmesiyle hemen ayaklanacakları bir senaryo geliştirmişler. (...) Darbe PKK'nın da içerisinde bulunduğu bir ABD senaryosuydu."



Aleksandr Dugin, Atlantikçilerin, NATO üyesi bağımlı bir Türkiye istediklerini belirtti. "Bugün Erdoğanlı Türkiye hiç olmadığı kadar özgür. Türk halkı artık yeni bir kimliğe sahip" ifadelerini kullandı.



ulusalkanal.com.tr