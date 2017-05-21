"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın son görüşmesi artık sona gelindiğini gösteriyor. Bence Türkiye ile ABD arasında boşanma çoktan gerçekleşti"
Bu tespiti yapan Rusya lideri Putin'in özel danışmanı Alexandr Dugin...
Ulusal Kanal - Ulusal Strateji Merkezi işbirliği ile hazırlanan Büyüteç programına özel açıklamalar yapan Dugin, NATO üyeliğinin Türkiye için sorun olduğuna dikkat çekti.
Rus danışman, ortak tehlikeye karşı Ankara-Moskova ittifakına dikkat çekti.
ABD ve İsrail,'in Kürt devletini kurmaya çalıştığını belirten Dugin, Avrasya ülkelerine çağrı yaptı.
Dugin, Karadeniz'in Atlantikten temizlenmesi gerektiğini vurguladı.
Çeviri: Arda Üstüner
Haber: Damla İnce
ulusalkanal.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel danışmanı Alexandr Dugin, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. "Türkiye ile ABD arasında boşanma çoktan gerçekleşti" diyen Dugin, ABD ve İsrail'in Kürt devleti kurmasına karşı bölgelesel işbirliği çağrısı yaptı.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın son görüşmesi artık sona gelindiğini gösteriyor. Bence Türkiye ile ABD arasında boşanma çoktan gerçekleşti"