Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel danışmanı Alexandr Dugin, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. "Türkiye ile ABD arasında boşanma çoktan gerçekleşti" diyen Dugin, ABD ve İsrail'in Kürt devleti kurmasına karşı bölgelesel işbirliği çağrısı yaptı.

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