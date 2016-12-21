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Putin, Karlov'a 'Rusya Kahramanı' unvanı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 gün önce öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a 'Rusya Kahramanı' unvanı verdi.

Putin, Karlov'a 'Rusya Kahramanı' unvanı verdi

Sputnik Türkiye'nin Kremlin'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Putin tarafından imzalanan kararnamede "Türkiye Cumhuriyeti'nde Rusya Federasyonu'nun olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak yürüttüğü görevde gösterdiği direnç ve cesaret, Rusya Federasyonu'nun dış politikasının hayata geçirilmesine verdiği büyük katkı dolayısıyla Andrey Gennadiyeviç Karlov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi" ifadesi kullanıldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya #karlov #Putin
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