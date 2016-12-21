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Putin, Karlov'un cenaze töreni için basın toplantısını erteledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Moskova'da düzenlenecek olan cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Putin, Karlov'un cenaze töreni için basın toplantısını erteledi
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Peskov tarafından yapılan açıklama şöyle: 

"Perşembe günü Rusya'nın öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için veda ve cenaze törenleri düzenlenecek olması nedeniyle Putin o gün büyük basın toplantısını düzenlememeye karar verdi. Putin, yas törenlerine katılacak. Büyük basın toplantısını ise 23 Aralık'ta düzenleyecek"

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #Putin #karlov
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Atasini seven kisi - 1 gün önce
Türk halkin ve Rus halkin basi sagolsun. Bu kirli saldiriyi kiniyorum.
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