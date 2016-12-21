Putin, Karlov'un cenaze töreni için basın toplantısını erteledi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Peskov tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Perşembe günü Rusya'nın öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için veda ve cenaze törenleri düzenlenecek olması nedeniyle Putin o gün büyük basın toplantısını düzenlememeye karar verdi. Putin, yas törenlerine katılacak. Büyük basın toplantısını ise 23 Aralık'ta düzenleyecek"
ulusalkanal.com.tr
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Atasini seven kisi - 1 gün önce
Türk halkin ve Rus halkin basi sagolsun. Bu kirli saldiriyi kiniyorum.