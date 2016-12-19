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Putin: Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerine yönelik provokasyondur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus Büyükelçiye yapılan saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere yönelik bir provokasyondur" dedi.

Putin: Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerine yönelik provokasyondur
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus Büyükelçiye yapılan saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere yönelik bir provokasyondur" dedi.

Putin, "Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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