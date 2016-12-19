Putin: Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerine yönelik provokasyondur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus Büyükelçiye yapılan saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere yönelik bir provokasyondur" dedi.Kaynak: AA
Putin, "Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir" ifadesini kullandı.
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