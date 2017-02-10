İstanbul Rami'deki kuru gıda pazarının Başakşehir'e taşınması projesi ile ilgili esnaf toplantı yaptı. 200 esnafın katıldığı toplantıda Rami Esnaf ve Tüccarlar Derneği Başkanı Mustafa Karlı, 2018'in sonunda bitecek projenin inşaat maliyetini açıkladı. Yaklaşık 486 trilyon lirayı bulan maliyete itiraz eden esnaf, fiyatın aşağıya çekilmesini istedi.

İstanbul'un en büyük kuru gıda pazarı olan Rami, 2018'in sonunda Başakşehir'e taşınacak.



İmzaların atıldığı projeyle ilgili Rami Esnaf ve Tüccarlar Derneği'nde bir toplantı yapıldı. 200 esnafın katıldığı toplantıda Dernek başkanı Mustafa Karlı, üyelere bilgi verdi.



Esnaf yüksek maliyet nedeniyle endişeli. Dernek Başkanı, dükkan fiyatının yüksek olacağını söyledi ama net bir rakam açıklamadı, "ay sonunda açıklanacak" dedi.



Ancak projenin toplam maliyeti bir hayli yüksek. Daha önce arsa parası ödeyen esnaf şimdi de Doğuş Holding'e 340 trilyon lira inşaat parası verecek. Projenin yüzde 18'lik katma değer vergisi de 61 trilyon lira. Emlak Proje Platformu'nun projeden alacağı yüzde 25'lik kar payı yani 85 trilyon lirayı da hesaba katılınca, toplam tutar yaklaşık 486 trilyon lira civarında.



Projede 100'den fazla dükkanın satılmasından elde edilen gelir toplam maliyetten düşecek. Yüzde 18'lik KDV'nin de 8'e düşmesi ihtimali de var.



Fiyatın çok yüksek olduğunu belirten esnaf, "projeye devlet katkısı verilsin" dedi. Dernek yönetimini de uyaran esnaf, fiyatın aşağıya çekilmesini istedi.







HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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