Rami'deki kuru gıda pazarı Başakşehir'e taşınacak

İstanbul Rami'deki Kuru gıda pazarı 2018 yılı sonunda Başakşehir'e taşınacak. Projenin ihalesini Doğuş Holding kazandı ve inşaat çalışmaları da başladı. Rami esnafı ise tedirgin. Yeni yere yüksek maliyetle taşınmaktan ve orada iş yapamamaktan korkuyor. Ulusal Kanal projenin ayrıntılarını Rami Esnaf ve Tüccarlar Derneği Başkanı Mustafa Karlı'ya sordu. İşte yanıtlar...

İstanbul'un kuru gıda deposu olan Rami'de taşınma hazırlıkları başladı.



1985 yılından bu yana hizmet veren pazar için açılan ihale tamamlandı. İhaleyi 393 milyon lira teklif veren Doğuş Holding kazandı. İnşaat çalışmaları da başladı.



Ek maliyet ve şehir dışı olması nedeniyle Rami esnafı tedirgin. Ulusal Kanal, projenin başındaki isimlerden biri olan Rami Esnaf ve Tüccarlar derneği Başkanı Mustafa Karlı'ya poejenin ayrıntılarını sordu.



Başakşehir'deki yeni yer için esnaf, daha önce 50 metrekare için 90 bin ,100 meterekare için ise 180 bin lira arsa bedeli ödemiş. Şimdi de esnaftan 50 metrekare için 300 bin , 100 metrekare için de 600 bin lira inşaat bedeli alınacağı konuşuluyor. Dernek başkanı ise "henüz rakam belli değil" diyor.



Bir diğer konu da yeni pazarın şehre uzak olması. Mustafa Karlı'ya göre bu da esnaf için büyük bir sorun yaratmayacak.



Esnafın projeyi desteklediğini belirten Karlı, "pazarcının yüzde 60'ı taşınmak istemiyor" iddiasının da doğru olmadığını savundu.



Esnafı bekleyen tehlikelerden biri de yüksek inşaat bedelinin ödenmemesi durumunda proje hakkının zorundlu devri. Esnaf Derneği Başkanı Mustafa Karlı bu konu da esnafı uyardı.



Konuyu ayrıntılı olarak üyelerine anlatacaklarını da belirten Dernek başkanı, yarın genel kurul toplantısı yapacaklarını duyurdu.





HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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