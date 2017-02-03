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Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama

Ortaköy saldırısı soruşturması kapsamında saldırganın eşi dahil 11 kişi tutuklandı

Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama

Ortaköy'de eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı.

Tutuklananlar arasında terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşi olduğu ve  terör örgütü İŞİD mensubu olduğuna dikkat çekildi. 

Zarina N.'nin yakalandıktan sonra gerçek kimliğini gizlediği belirtilen yazıda “Kimliğini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kullanmıştır” denildi.

Tutuklamaya sevk edilenler arasında saldırının  planlamasında aktif rol oynayan Baro kod adlı İŞİD militanıda bulunuyor. Baro kod adlı militanın sadırıdan 3 gün sonra Masharipov’u Zeytinburnu’dan alarak saldırganın eşi ve çocuklarını bulunduğu Pendik’teki eve götürdüğü belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda binlerce dolar bulunduğu mahkeme kayıtlarına geçti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #reina #ortaköy #Zarina N #ortaköy terör saldırısı #istanbul saldırısı #Abdulkadir Masharipov
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