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Rekabet Kurulu, bilgi ve iletişim sektörüne ceza yağdırdı

Kurulun geçen yıl verdiği para cezaları arasında en yüksek payı 95 milyon lira ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü aldı.

Rekabet Kurulu, bilgi ve iletişim sektörüne ceza yağdırdı

Rekabet Kurulunun geçen yıl verdiği para cezaları arasında en yüksek payı 95 milyon lira ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü aldı.

AA muhabirinin Rekabet Kurumunun 2016 yılı faaliyet raporundan derlediği bilgilere göre, teşebbüslerin giderek bilinçlenmesi neticesinde rekabet ihlali dosyalarının sayısında son 5 yıllık dönemde azalış görüldü.

Kurul tarafından 2016'da karara bağlanan 325 dosyanın konuları itibarıyla dağılımı incelendiğinde, bu dosyalardan 83'ünün rekabet ihlallerine, 33'ünün muafiyet ve menfi tespit başvurularına, 209'unun ise birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin olduğu belirlendi.

Rekabet ihlali incelemelerine en çok konu olan sektörler, petrol ve petrokimya, ulaştırma, taşıt ve hizmetleri ile gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık ana sektörleri oldu. Bu üç ana sektörün Rekabet Kurulunun geçen yıl karara bağladığı rekabet ihlali dosyaları içindeki payı yaklaşık yüzde 47 olarak hesaplandı.

Geçen yıl verilen para cezalarına bakıldığında, en çok ceza 186 milyon 435 bin 909 lira ile esastan verildi. Bu dönemde yerinde incelemede yanıltıcı ve yanlış bilgi verenlere 7 milyon 551 bin 954 lira, birleşme ve devralma işleminin Kurulun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle ise 31 bin 236 lira idari para cezasına hükmedildi.

Söz konusu dönemde üçü enerji sektörüne, ikisi ulaştırma, diğerleri ise farklı sektörlere ilişkin olmak üzere toplam 14 soruşturma açıldı.

3 cezadan 1'i beyaz eşya ve mobilya sektörüne

Rekabet Kurulunun, geçen yıl Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle verdiği cezalar içinde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 95 milyon 862 bin 378 lira ile en çok ceza alan sektör olduğu görüldü.

Söz konusu sıralamada ikinciliği 71 milyon 34 bin 445 lira ile beyaz eşya ve mobilya sektörü alırken, bu sektörü 18 milyon 62 bin 307 lira ile ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme sektörü, 8 milyon 327 bin 969 liralık cezayla turizm ve konaklama sektörü takip etti.

Öte yandan, 2016'da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara 427 bin 977 liralık, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara 31 bin 236 liralık, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara da 4 bin 740 liralık para cezası uygulandı. Böylece geçen yıl toplamda 194 milyon 19 bin 98 liralık para cezası verilmiş oldu.

Geçen yıl Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında verilen para cezaları ile sektörel dağılımları şöyle:

Sektör    Ceza (lira)
Bilgi ve iletişim teknolojileri    95.862.378
Beyaz eşya ve mobilya    71.034.445
İlaç, sağlık ve tıbbi malzeme      18.062.307
Turizm ve konaklama    8.327.969
Yiyecek ve içecek hizmetleri    427.977
Tekstil ve hazır giyim    31.236
Mücevherat     4.740
Diğer    268.042
Toplam    194.019.098


Kaynak: AA
Etiketler; #rekabet kurulu #bilgi ve iletişim #kurul #ceza #faaliyet
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