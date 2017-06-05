Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın "enstitü sekreteri" atadığı karısı Derya Bağ istifa etti. İstifa, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın Bağ'ı telefonla arayıp "atama işleminin iptalini" istemesinden sonra geldi.

YÖK devreye girdi, rektörün "enstitü sekreteri" olarak atadığı eşi istifa etti.



Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Bereketli İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan eşini İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atamıştı.



Haberin basında yer almasının ardından atamaya tepkiler yükseldi. Bunun üzerine YÖK Başkanı Yekta Saraç, eşini enstitü sekreteri olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ı arayarak, atama işleminin iptalini istedi.



YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bu atama yasalara uygun olsa bile etik değerler açısından uygun değildir. Kamuoyunun bu atamaya gösterdiği tepkinin yerinde olduğu düşünülmektedir." ifadelerine yer verildi.



YÖK açıklamasından sonra da Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, sekreterlik görevine atadığı eşi Derya Bağ'ın istifa ettiğini açıkladı.



Hüseyin Bağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vekaleten görevlendirilmiş ve 19 Nisan'da da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından asaleten ataması yapılmıştı.



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