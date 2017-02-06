Reşat Petek: FETÖ hala temizlenemedi, yeniden yapılanabilirler

"FETÖ temizlenemedi, yeni bir yapılanma içinde olabilirler. "Bu çok çarpıcı uyarı Meclis FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek’ten geldi. 15 Temmuz’da amacın darbeden çok ülkeyi kaosa sürüklemek olduğunu söyleyen Petek, FETÖ’nün siyasi ayağının da ortaya çıkartılmasının gerekli olduğunu vurguladı. AKP’li Petek, örgütü CIA’im kontrol ettiğini açıkladı.

TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, FETÖ’nün hala deşifre edilip temizlenemediğini söyledi. Petek, terör örgütünün yeni bir yapılanma içinde olabileceklerini belirtti.



Komisyon raporunun yazım aşaması sürerken komisyon başkanı AKP Burdur Milletvekili Petek, Milliyet’e konuştu. Petek’e göre, 15 Temmuz’da FETÖ’nün amacı darbeden çok ülkeyi kaosa sürüklemekti.



"Görülen amaç, darbeden ziyade ülkeyi kaosa sürüklemek. Bugün bir Suriye’de, Irak’ta neler yaşanıyorsa, Türkiye’de de aynısının yaşanmasını sağlamak. Türkiye’de kargaşa hâkim kılınacak. Alevi-Sünni kavgası, Kürt-Türk kavgası çıkarılacak. Sağcı-solcu çatışması veya yaşam tarzı çatışmaları çıkarılacak."



Çalışmalarda örgütün siyasi kanadına ilişkin bilgilere ulaşılamadığını belirten Petek, FETÖ’nün siyasi ayağının da ortaya çıkarılmasının gerektiğinin altını çizdi.



Petek, FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiye de değindi. İki örgütün dirsek teması halinde olduğu, hatta silah aktarma eylemleri ve istihbarat paylaşımı yaptıklarını ifade etti.



AKP’li Petek, Fethullah Gülen’in CIA ile bağlantısının olduğunu da söyledi. Komisyon Başkanı, “Konuşmasından korkuluyor, talimatlar alınıp veriliyor. CIA bunları hep kontrol etmiş” diye konuştu.



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