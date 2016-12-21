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Rıdvan Dilmen'in acı günü

Rıdvan Dilmen'in acı günü
TÜRK futbolunun efsanevi oyuncularından ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan annesi Makbule Dilmen hayatını kaybetti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Nazilli'de yaşayan annesi Makbule Dilmen, bir süredir tedavi gördüğü Denizli'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Annesinin ölüm haberini kardeşleri Murat Dilmen ve Ercüment Dilmen'den alan Rıdvan Dilmen'in Denizli'ye hareket ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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