Rıdvan Dilmen'in acı günü

TÜRK futbolunun efsanevi oyuncularından ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan annesi Makbule Dilmen hayatını kaybetti.Kaynak: DHA
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Nazilli'de yaşayan annesi Makbule Dilmen, bir süredir tedavi gördüğü Denizli'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Annesinin ölüm haberini kardeşleri Murat Dilmen ve Ercüment Dilmen'den alan Rıdvan Dilmen'in Denizli'ye hareket ettiği öğrenildi.
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