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Rize'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi yakalandı.

Rize'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi yakalandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyonda, aralarında öğretim görevlisi, öğretmen ve doktorların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Etiketler; #rize #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü
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