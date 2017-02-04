RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: Yasakların içeriği çarpıtılıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, "son dakika" "sıcak haber" gibi yayın yasağı getirilen olaylara ilişkin konuştu. Yasakların içeriğinin çarpıtıldığını söyleyen Yerlikaya, yapılan yayınların teröre oksijen pompalamak olduğunu ileri sürdü. "Terör kadar tehlikelidir" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bakanı İlhan Yerlikaya, televizyonlara getirilen yayın yasağını anlattı.



"Adeta teröre oksijen pompalamak gibi oluyor. 'Son dakika' yasak değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Ondan sonra bunu, bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. 'Son dakika' diye bir gün önceki haberi veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız."



RTÜK, terör olaylarıyla ilgili televizyonların olay yerinden haber yapmasını, son dakika diyerek olaya ilişkin bilgiler vermesini yasaklayan bir düzenleme yapmıştı. Yerlikaya, düzenlemenin çarpıtıldığını savundu.



"Yasaların bize verdiği yetkiyi de bu anlamda kullanacağız. Ondan sonra, 'bu cezalar niye böyle oldu, ağır oldu' şeklinde sızlanmasınlar diye bunu anlatmaya çalıştık. Ama bunun başka noktalara çekilmesi bizi üzdü. Milli güvenlik konusu gündeme geldiğinde artık toleranslı davranmanın yeri yok. Bu konularda çok toleranslı olmayacağız. Yayıncılarımız bu konulara dikkat etsinler.”



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