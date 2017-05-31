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RTÜK, bu 3 ismi Başbakanlığa bildirdi

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi 

RTÜK, bu 3 ismi Başbakanlığa bildirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa iletti.

Üst Kurul toplantısında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun amir hükümleri gereğince, boş bulunan TRT Genel Müdürlüğüne atama yapılması için aday belirleme süreci ele alındı. 

Oylama sonucunda, 26 Mayıs'ta sona eren ve 56 adayın başvuruda bulunduğu TRT Genel Müdürlüğü için üç aday belirlendi. 

Bu kapsamda, başvuruda bulunan adaylardan TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimleri Başbakanlığa bildirildi.  

Bu sürecin ardından, söz konusu üç adaydan biri, onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu isme onay vermesi halinde TRT Genel Müdürlüğüne atama gerçekleşmiş olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erdoğan Pazarbaşı #Süleyman Ergüner #İbrahim Eren #trt #başbakanlık #rtük
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