Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hakaret ve FETÖ adına suç işlemekten" hakkında suç duyurusunda bulunduğu Michael Rubin'den yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden Erdoğan'ı ölümle dahi tehdit eden Rubin "AKP içinde arkadaşlarım var" dedi.

Amerika'nın psikolojik savaş elemanlarından Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili açıklamalar yaptı.



Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Rubin 17-25 Aralık sürecinde sızdırılan telefon kayıtları ve Rıza Sarraf davası üzerinden Erdoğan’ın yolsuzluk yaptığı iddiasını sürdürdü.



Rubin, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasını "İfade özgürlüğü" kavramıyla geçiştirdi. "Erdoğan istediği suçlamayı yapabilir." diyen Rubin "Ben Türk vatandaşı değilim, Türkiye’de değilsem, Türk yasaları bana uygulanamaz." ifadelerini kullandı.



Daha önce Pentagon'da da çalışan Rubin, "Farklı kesimlerden çok sayıda Türk arkadaşım olmasa ki, buna AKP içindekiler de dahil, bu kadar iyi anlayarak ve etkili bir biçimde yazamazdım." dedi.



Türkiye’ye dönüp bir yıl içinde Türkçe’yi öğrenmeyi hayal ettiğini vurgulayan Rubin, FETÖ'yü desteklediği suçlamasını ise reddetti. "Darbe girişimiyle ilgili ikna edici kanıt sunulamadı" sözleriyle de Gülen’in Türkiye’ye iadesinden yana olmadığını belirtti.



Rubin, Erdoğan'ın Türiye’nin geleceğini Rusya ile birlikte görme kararını verdiğini bunun kendisi ve ailesinin iş bağlantıları için yararlı ama uzun vadede Türkiye için kötü olduğunu da savundu.



ulusalkanal.com.tr