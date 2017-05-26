Rumlar, Kıbrıs’ta bir çözümden sonra KKTC’nin Türkiye’den ithalat yapmamasını veya ithalata kota konulmasını talep etti. Teklifi KKTC'de “kabul edilemez” olarak yorumladı. Rumlar ayrıca, Ada’ya çalışmaya gelecek her 1 Türk işçisine karşılık 4 Yunan işçisini şart koştu.

Rumlardan Türkiye ve KKTC’yi kızdıracak bir talep daha geldi.



Rumlar, Kıbrıs’ta bir çözümden sonra KKTC’nin Türkiye’den ithalat yapmamasını veya ithalata kota konulmasını istedi.



Güney Kıbrıs yönetimi ayrıca, Ada’ya çalışmaya gelecek her 1 Türk işçisine karşılık 4 Yunan işçisinin gelmesini de şart koştu.



İki tarafın “ekonomi” başlığını konuştuğu sırada gündeme gelen talebe Türk tarafı “Böyle bir durum söz konusu olamaz. Tek ve en büyük ithalatımızı Türkiye’den sağlıyoruz” diyerek tepki gösterdi.



Tepkiye karşılık Rum tarafı bu kez de, “Eğer ithalat gerekirse, bir kota koymalıyız” talebini getirdi.



Milliyet Gazetesi'ne konuşan diplomatik bir kaynak, talebin kabul edilemez olduğunu, bunun müzakerelere engel çıkaracağını, bu durumun Kıbrıslı Türkler açısından ciddi sorunlar doğurabileceğini söyledi.



Kuzey Kıbrıs’ın en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye. Türkiye, KKTC’ye gıda başta olmak üzere yılda yaklaşık 1.2 milyar TL ihracat yapıyor.



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