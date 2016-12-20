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Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikastçının dayısıyla ilgili kritik detaylar

Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikastçının Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan dayısı gözaltına alındı. Şüphelinin, FETÖ'ye ait kapatılan özel okulda üst düzey yöneticilik yaptığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikastçının dayısıyla ilgili kritik detaylar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, suikastçının Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan dayısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükelçi Karlov'a, katıldığı sergide suikast düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın dayısı Hasan F'yi evinde gözaltına aldı. 

Aydın Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri devam ediyor.

FETÖ'YE AİT KAPATILAN OKULDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Bu arada, Hasan F'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait kapatılan özel okulda üst düzey yöneticilik yaptığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Altıntaş'ın annesi, babası, kız kardeşi ve 2 yakını ile Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı evi paylaştığı polis memuru S.B. dün gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #karlov #suikastçı
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