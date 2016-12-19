Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikasçıyla ilgili detaylar

ulusalkanal.com.tr, Rusya Büyükelçisi Karlov'a saldıran suikastçının kıyafetiyle ilgili detaylara ulaştı







Koruma polisi olduğu iddia edilen suikastçının üzerinde ince kravat bulunuyor. Fakat koruma polislerinin ince kravat (fit kravat) takması yasak.



Öte yandan suikastçının taşıdığı rozet, koruma şube müdürlüğü çalışanı rozeti.







Bu rozetin, birçok yerden temin edilebileceği biliniyor.



Özellikle, büyükelçilik gibi güvenlik seviyesi yüksek yerlerde çalışan polis memurlarının full ekipmanlı dolaştığı biliniyor.



ulusalkanal.com.tr



