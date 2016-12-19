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Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikasçıyla ilgili detaylar

Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikasçıyla ilgili detaylar

ulusalkanal.com.tr, Rusya Büyükelçisi Karlov'a saldıran suikastçının kıyafetiyle ilgili detaylara ulaştı



Koruma polisi olduğu iddia edilen suikastçının üzerinde ince kravat bulunuyor. Fakat koruma polislerinin ince kravat (fit kravat) takması yasak.

Öte yandan suikastçının taşıdığı rozet, koruma şube müdürlüğü çalışanı rozeti.



Bu rozetin, birçok yerden temin edilebileceği biliniyor.

Özellikle, büyükelçilik gibi güvenlik seviyesi yüksek yerlerde çalışan polis memurlarının full ekipmanlı dolaştığı biliniyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya büyüeklçisi #karlov #detaylar
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Adil Aydın - 3 gün önce
Dünya barışına sürekli saldıran cia-mossad birliği. Krizdeki emperyalizm onların patronu.
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Adil Aydın - 3 gün önce
cia-mossad birliği dünya barışını bozuyor. Teröristin ideolojisi farklı olsa da, hizmet ettiği merkez ayni ; krizdeki emperyalizm büyük patron.
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
Simdi Türkiye ile Rusya yaklasiyor ya, NATO basta ABD ve AB olarak buna tahamülleri yok. Kesin bunu ABD planladi. Rus halkina Allah rahmet diler, sakina oyuna gelmeyin derim. ABD nin amaci Rusya ile Türkiye iyi arayi yine kötüye cevirmek. Yaziklar olsun sana NATO, yaziklar olsun sana ABD, yaziklar olsun sana AB.
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